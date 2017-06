Historische Entscheidung Das wurde auch verdammt Zeit: Netz jubelt über die Ehe für alle

Lange ist sie gefordert worden, endlich ist sie auch Realität: Eigentlich ist es ein Jammer, dass man sich in einem Land wie Deutschland derart über die Ehe für alle, also die Gleichberechtigung unabhängig der sexuellen Orientierung, freuen muss. Doch die Entscheidung des Bundestages, dass ab sofort auch gleichgeschlechtliche Partner den Bund der Ehe eingehen dürfen, ist nicht minder als ein Meilenstein. Einer, der im Netz hohe Wellen der Freude schlägt. Der Grundtenor: Das wurde auch verdammt Zeit! (Mehr zum Thema Gleichberechtigung gibt es in diesem Buch zu lesen)