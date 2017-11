Historiker im AZ-Interview Abbruch von Jamaika-Sondierung: "Seehofers Befreiung"

Sehen Sie die CSU und ihren Vorsitzenden Horst Seehofer als die Verlierer der geplatzten Sondierungsgespräche?

Ich wüsste keinen Grund für diese Sichtweise. Schließlich hat die FDP mit ihrer Entscheidung sowohl die CSU als auch die Grünen zu den Gewinnern der Situation gemacht, weil beide die härtesten Konkurrenten in den Sondierungsgesprächen waren, aber konstruktiv und erfolgsorientiert geblieben sind. Viel gefährlicher wäre es für Seehofer gewesen, mit einem schlechten Verhandlungsergebnis dazustehen. Davor hat ihn die FDP bewahrt und ihm damit möglicherweise sogar sein Amt als Ministerpräsident gerettet. Berlin war womöglich Seehofers Befreiung. Denn in der jetzigen Situation, also vor Neuwahlen, den Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten auszuwechseln, wäre ein politischer Selbstmordversuch, und für solche Neigungen ist die CSU bislang ja nicht bekannt.

Was halten Sie von dem Vorschlag Ilse Aigners, den Nachfolger Seehofers durch eine Urwahl bestimmen zu lassen?

Die Urwahl von Kandidat(inn)en ist in den vergangenen Jahren durch die SPD in Mode gekommen, und da die CSU es für richtig hält, mehr direkter Demokratie das Wort zu reden, läge es nahe, wenn auch sie diesen Weg ginge. Aigners Vorschlag ist also plausibel und angesichts der Zerstrittenheit der CSU in der Führungsfrage wohl sogar alternativlos.

Glauben Sie, dass Angela Merkel mit ihrem opportunistischen Politikstil ein Auslaufmodell ist?

Ich finde nicht, dass sie einen solchen Politikstil verfolgt. Ihre Entscheidungen und Äußerungen in der so genannten Flüchtlingskrise belegen auch das Gegenteil. Sicher dürfte aber sein, dass ihre erfolgreiche Kanzlerschaft mit einer Neuwahl ihr Ende fände, weil die Union kaum nochmals mit ihr anträte, sondern einen Neuanfang demonstrieren müsste. Dass damit eine erfolgreiche Kanzlerschaft auf neuartige Weise zu Ende ginge, ist eine Ironie, wie es ja auch eine Seltsamkeit ist, dass die Jamaika-Parteien in einer für die Bundesrepublik so überaus erfolgreichen Phase nicht zu einer Regierungsbildung gefunden haben.