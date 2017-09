Hirschhausens Quiz des Menschen, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Last Vegas, Komödie

Der ewige Junggeselle Billy (Michael Douglas) macht seiner deutlich jüngeren Freundin einen Heiratsantrag. Seine Sandkasten-Freunde Paddy (Robert De Niro), Sam (Kevin Kline) und Archie (Morgan Freeman) nehmen das zum Anlass, es in Las Vegas noch einmal so richtig krachen zu lassen - genau wie in den guten alten Zeiten. Schnell müssen die vier Senioren jedoch erkennen, dass das Leben längst nicht mehr so unbeschwert und einfach ist wie in ihrer Jugend.