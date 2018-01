Hintergründe zunächst unklar Feuer auf dem Anwesen von Bill und Hillary Clinton

Auf dem Anwesen von Bill (71, "Mein Leben") und Hillary Clinton (70) in Chappaqua, im Bundesstaat New York, ist ein Feuer ausgebrochen. Wie das Chappaqua Fire Department unter anderem dem US-Klatschportal "TMZ" bestätigt, brannte am Mittwoch gegen 15 Uhr (Ortszeit) ein Gebäude auf dem Grundstück des ehemaligen US-Präsidenten und seiner Frau. Ob es sich um das Hauptgebäude oder um ein Nebengebäude wie eine Garage oder ein Gästehaus handelte, war zunächst unklar.