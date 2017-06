Hintergründe unklar Berlin: Gasflasche mit Zündvorrichtung in McDonalds entschärft

Kriminaltechniker sicherten die Sprengvorrichtung, so dass keine Gefahr mehr von der Gasflasche ausgeht. Wer die Bombe an der Terrasse platziert hat, ist völlig unklar. Ebenso ein mögliches Motiv. In Berlin wurde am Vormittag ein Kiezladen geräumt, dagegen gab es Proteste. Ob die Gasflasche damit in Zusammenhang steht, ist aber nicht klar.