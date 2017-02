Hinter den Kulissen 5.555 Folgen "Unter uns": Interessante Zahlen und Fakten zum Jubiläum

Am 28. Februar um 17.30 Uhr feiert "Unter uns" die 5.555. Folge. Etwas mehr als 22 Jahre liegen seit dem Start der Serie am 28. November 1994 zurück. Nach dem Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist sie die am längsten laufende Daily Soap im deutschen Fernsehen. Zwei Schauspieler sind schon seit Beginn der Serie dabei: Petra Blossey ist seit Folge 1 als Irene Weigel zu sehen, Isabell Hertel seit Folge 40 als Ute Fink. Der Cast umfasst rund 20 bis 22 Schauspieler, der immer wieder durch neue Gesichter aufgefrischt wird, während andere schon seit knapp oder auch mehr als zehn Jahren dabei sind. Unglaubliche 1.040 Wochen lang wurde bisher in den beiden Studios 39 und 40 sowie am Außenset oder on location gedreht. Noch mehr Zahlen und Fakten rund um das Jubiläum in der Schillerallee gibt es hier.