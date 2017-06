Hingucker in Stockholm Bezaubernd in Brombeer: Prinzessin Sofia zeigt ihren Babybauch

Eigentlich ging es um Orden, doch im Mittelpunkt der Verleihung bei den Sophia Sisters in Stockholm stand ganz klar der Babybauch von Prinzessin Sofia von Schweden (32). Den hatte die 32-Jährige in ein lockeres knielanges, langärmeliges Sommerkleid in der Signalfarbe Brombeer gewickelt. Ein Gürtel aus demselben Stoff, den sie oberhalb des Bauches geknotet hatte, setzte diesen perfekt in Szene. (Den Bildband "Royal Weddings - Königliche Hochzeiten" können Sie hier bestellen)