Pink is pretty! Wer am Donnerstag einige Twitter-Kanäle von weiblichen Promis besucht hat, dem ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass viele Accounts komplett in pinker Farbe gehüllt waren. So posteten unter anderem Charlize Theron (41, "Auf brennender Erde" ), Elizabeth Banks (43, "Vorbilder?!" ), Lily Collins (28) oder auch Connie Britton (50) in rosa gehaltene Fotos oder Bilder von pinken Gegenständen.