Hilfe gegen frauenfeindlichen Reporter First Lady Melania Trump bedankt sich bei Emily Ratajkowski

Das nennt sich Solidarität unter Frauen: First Lady Melania Trump (46) hat sich öffentlich via Twitter bei Model Emily Ratajkowski (25) bedankt, weil diese sie gegen eine frauenfeindliche Aussage eines Reporter der "New York Times" verteidigt hatte. "Applaus an alle Frauen auf der Erde, die den Mund aufmachen, aufstehen und andere Frauen unterstützen!", heißt es in dem an das Model gerichteten Tweet.