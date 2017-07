Highlight auf der Tribüne Wimbledon: David Beckham stiehlt den Sportlern die Show

Woran merkt man bei den alljährlichen Lawn Tennis Championships zu Wimbledon, dass es in die entscheidende Phase geht? Richtig: An der Promi-Dichte auf der Tribüne. Am fünften Tage des zweiwöchigen Turniers wurde jetzt auch der ehemalige Fußballstar David Beckham (42, "Into the Unknown" ) in der Royal Box gesichtet. Gemeinsam mit seiner Mutter Sandra besuchte er gleich mehrere Spiele am Freitag. (Hier gibt es das Parfum von David Beckham )