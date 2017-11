High Heels Party-Kollektion: Das trägt Sylvie Meis an ihren Füßen

Außerdem bringt die Kollektion Farbe in den eher tristen und grauen Winter: "Im Trend liegen knalliges Pink und schimmernde Gold- oder Silbertöne. Aber es gibt in der Kollektion auch den Klassiker Schwarz und dunklere Farben, die zu jedem Anlass passen. Man kann die Schuhe auch perfekt erst tagsüber und dann abends zum Ausgehen tragen, das finde ich total praktisch. Es darf glänzen, auch schon tagsüber. Zudem gibt es passende Clutches – das zweite Lieblingsaccessoire von uns Frauen", so Sylvie. Präsentiert wurden die "Schuh-tingstars", die am 27. November in den Verkauf gehen, in der "Make-up und Style Bar" von Star-Beautycoach Serena Goldenbaum.