Der Schwarz-Weiß-Klassiker "Dinner for One" gehört für viele zu einem gelungenen Silvester-Abend dazu. Butler James (Freddie Frinton), Miss Sophie (May Warden), viel Alkohol und die gemeine Tigerfell-Stolperfalle: Viele lachen jedes Jahr über diese Kombination. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Wer sich nicht auf TV-Sendetermine verlassen will, kann sich "Dinner for One" hier auf DVD bestellen