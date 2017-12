München - Dass am Sonntag das Jahr 2017 zu Ende geht, wird man schon am Nachmittag hören. Erfahrungsgemäß können manche mit dem Böllern nicht warten, bis es 12 schlägt. Freilich, das ganz große Spektakel geht erst Mitternacht los, dann ist es auch am schönsten: Mit einem Glas Sekt in den Himmel schauen, die Liebsten umarmen, wieder in den Himmel schauen.