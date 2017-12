Ein konkreter Vorschlag der jungen Planer: Ein Gerüst aufstellen, das aus der Unterführung herausragt, plus eine Dach-Erweiterung. "Das ist eine Art Käfig zum Begrünen. Im Inneren könnten Jugendliche Ballspiele machen", ergänzt Melly Kieweg.

Ob Fußball oder Basketball – für das Viertel sei es wichtig, dass Jugendliche endlich einen Ort bekämen, an dem sie sich laut austoben können, ohne zu stören, meint Kieweg: "So sind sie beschäftigt. In jeder neuen Wohnanlage wird ein Kinderspielplatz gebaut, die Jugend schaut in die Röhre."

Wolfgang Heidenreich von "Green City" will Kletterpflanzen wie Efeu, Geißblatt und Klematis setzen, die Feinstaub aufnehmen und den Schall reduzieren. Das Gartenbaureferat stellt im Frühjahr in der toten Asphaltwüste Pflanztröge auf. Als "Pflanzpaten" dürfen Anwohner mit grünen Daumen hier nach Herzenslust experimentieren. Interesse? Bitte eine Mail an die Initiative mehrplatzzumleben@gmx.de.

Der Bezirksausschuss 18 hat 10.000 Euro für die weitere Planung - und Realisierung - beantragt: Mittel aus dem kommunalen Programm "Bürgerinnen und Bürger planen ihre Stadt". Dazu legt der BA 25 Prozent drauf.

Der Ort wird nie lauschig, denn der Verkehr ist laut. Doch das tote Eck an der Humboldtstraße bekommt seine Chance.