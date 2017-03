Wenig überraschend funkte es im Herzen Münchens – am Marienplatz – am häufigsten. Mit 2.500 "Matches" ist der zentrale Platz der Spitzenreiter in der Rangliste. Danach folgen die Tegernseer Landstraße (1.013) und der Hauptbahnhof (982). Wie schon erwähnt ist das Flirtpotential am Hauptbahnhof allerdings eher gering – mit 0,23 "Matches" pro Nutzer ist der Hotspot in dieser Kategorie auf dem letzten Platz.

Flirt per App in München - Die Ergebnisse Hotspot Nutzer verteilte "Likes" aller Nutzer "Matches" entstandene "Matches" pro Nutzer erhaltene "Likes" pro Nutzer Gabelsbergerstr. 754 26.988 409 0,54 35,79 Gärtnerplatz 421 35.995 238 0,57 85,50 Hauptbahnhof 4.187 111.660 982 0,23 26,67 Hohenzollernstr. 1.529 35.192 668 0,44 23,02 Marienplatz 4.966 162.660 2.451 0,49 32,75 Maxvorstadt 1.735 56.545 442 0,25 32,59 Nymphenburger Str. 2.467 67.174 822 0,33 27,23 Rosenheimer Platz 2.667 65.675 845 0,32 24,63 Schwanthalerhöhe 2.135 59.694 613 0,29 27,69 Tegernseer Landstr. 2.658 98.449 1.013 0,38 37,04

In dieser Stadt gibt es die meisten "Matches"

Im Durchschnitt kam es an den gemessenen Hotspots in Deutschland zu 6.800 "Matches". Mit insgesamt 14.100 "Matches" ist Berlin hier an der Spitze, den zweiten Platz belegt Köln (10.120), München ist Dritter (8.480), gefolgt von Frankfurt (7.990) und Hamburger (6.910).

Auch bei den "Likes" liegt die Bundeshauptstadt ganz vorne, hier waren es insgesamt knapp 1,5 Millionen. In Köln waren es ebenfalls über eine Million (1.075.000). Klar über dem Durchschnitt von 677.000 liegen Hamburg (772.000) und München (720.032).