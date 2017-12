Aber auch individuell gibt es für einige Bayern-Profis Grund zur Freude. So gelangen Stürmer Robert Lewandowski unfassbare 33 Bundesliga-Tore im Kalenderkjahr 2017, während Thomas Müller auf 13 Torvorlagen kam und sich den Assist-Rekord mit Leipzigs Emil Forsberg teilt.

Kimmich knackt Siegrekord

Joshua Kimmich gelang am zwölften Spieltag sein 50. Bundesliga-Sieg im 62. Spiel. So schnell knackte kein anderer deutscher Spieler diesen Rekord.

Auf der Trainerbank darf sich Jupp Heynckes gleich über mehrere Bestmarken freuen. Mit Dienstantritt im Oktober übernahm der 72-Jährige bereits zum vierten Mal an der Säbener Straße - kein anderer Trainer hatte so viele Amtszeiten bei einem Klub. Der 3:1-Sieg über Paris Saint-Germain in der Gruppenphase der Champions League war für Heynckes saisonübergreifend der neunte Sieg in Serie - mehr hat kein anderer deutscher Trainer aufzuweisen.

Historischer Meilenstein für Heynckes

Gleichzeitig wurde "Don Jupp" mit der Rückkehr nach München zum ältesten Trainer in der Geschichte der Champions League. Am zwölften Spieltgag feierte Bundesliga-Urgestein Heynckes seinen 500. Sieg seiner Karriere. Sowohl als Spieler, als auch als Trainer - ein wahrlich historischer Meilenstein.

Eine besondere Marke erreichte auch Philipp Lahm in seinem letzten Pflichtspiel. Mit dem 4:1-Sieg gegen Freiburg gelang dem langjährigen Bayern-Kapitän sein 250. Bundesliga-Sieg. Nur Oliver Kahn (310) und Manfred Kaltz (291) haben mehr auf dem Konto.

