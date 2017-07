Heutige Rockstars verehren ihn noch Seit 40 Jahren tot: So lebt Elvis weiter

Aber nicht nur Elvis' Musik und sein "bewegungsorientierter Performance-Stil" inspirierten die Nachwelt. Auch seine Mode wirkt nach: Als Beispiele nennt Gillian G. Gaar "seine Haartolle, seine Jacke und seine blauen Wildlederschuhe". Und auch seine Bühnen-Outfits sind bis heute unvergessen und wurden schon von Stars wie Bono kopiert, der einen an Elvis angelehnten goldenen Anzug während der "Zooropa"-Tour von U2 trug.

Kein Glück in der Liebe



Elvis und seine Braut Priscilla Foto:Globe-Photos/Imagecollect

Ebenfalls bis heute unvergessen: Am 1. Mai 1967 heiratete Presley in Las Vegas Priscilla Ann Beaulieu (72), die er Ende 1959 in Deutschland kennengelernt hatte und mit der er seit Frühjahr 1963 zusammenlebte. Das einzige gemeinsame Kind Lisa Marie Presley (49) kam am 1. Februar 1968 in Memphis zur Welt. Anfang 1972 trennte sich Priscilla von Elvis; am 9. Oktober 1973 wurde die Ehe geschieden.

Sein Tod bewegte Menschen weltweit



Elvis war auch als Schauspieler erfolgreich Foto:Globe-Photos/Imagecollect

Elvis Presley gilt als einer der erfolgreichsten Solo-Künstler aller Zeiten. Zwischen 1956 und 1969 spielte er zudem in 31 Spielfilmen mit. Der Entertainer starb allerdings viel zu früh an Herzrhythmusstörungen: am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren auf seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee. Als sein Tod bekannt wurde, kamen über 50.000 Menschen dorthin, um Elvis die letzte Ehre zu erweisen.

In Graceland bestattet



Das Grab in Graceland Foto:James Kirkikis / Shutterstock.com

Natürlich ebenfalls unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit wurde der Entertainer dann am 18. August zunächst auf dem Forrest Hill Friedhof neben seiner Mutter beerdigt. Nachdem versucht worden war, den Leichnam des Sängers zu entwenden, erhielten die Erben eine Sondergenehmigung, Elvis und Gladys Presley Anfang Oktober 1977 im Meditationsgarten auf dem Anwesen Graceland zu bestatten.

"Jeder weiß, von wem die Rede ist"



Der Traum vieler Frauen Foto:Globe-Photos/Imagecollect

"Es gibt nicht viele Menschen, deren Vorname allein rund um den Erdball als Erkennungsmerkmal ausreicht", schreibt Gaar in "Elvis - Die Legende". Das Buch soll in enger Kooperation mit Elvis' Nachlassverwaltern und mit Zugriff auf die Archive von Graceland entstanden sein. Mehr als 150 Fotos illustrierten Gaars Buch: Zu sehen und nachzulesen gibt es Elvis' bescheidene Anfänge in Tupelo über die legendären Aufnahmen im Sam Phillips' Sun Studios bis zu seinem Aufstieg zum Teen-Idol und schließlich zum Entertainer, der Las Vegas begeisterte.