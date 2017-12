München - Was für eine unglaubliche Zahl: 400.000 Menschen auf einer Demonstration – so viele Münchner kamen heute vor 25 Jahren für ein helleres Deutschland zusammen. Es war die Zeit der vielen Brandanschläge auf Asylbewerberheime in Deutschland. Monate, in denen die Menschen Angst hatten, Deutschland könne in ganz finstere Zeiten zurückfallen.