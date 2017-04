Heute undenkbare Gewohnheiten? Thomas Gottschalk: Generationen-Treffen bei "Halligalli"

Thomas Gottschalk (66, "Herbstblond" ) will in knapp drei Wochen mit "Big Little Stars" noch einmal einen Angriff auf das Unterhaltungsfernsehen starten - mit allen unkalkulierbaren Nebenwirkungen: Am Dienstagabend machte der Altmeister des deutschen Show-TV einen Promo-Zwischenstopp bei "Circus Halligalli". Haupterkenntnis des TV-Generationentreffens: Das mit "Wetten, dass..?" ist wirklich schon verdammt lange her.