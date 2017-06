München - Während die Sonne sowohl am Freitag, als auch Samstag zwischendurch noch schwächelte und es zu Gewittern und Regenschauern kommt, ist ab Sonntag perfektes Sommerwetter angesagt. Während sich die Münchner bei bis zu 28 Grad im Englischen Garten und an der Isar sonnen können, wird in Süd-Bayern gar die 30-Grad-Marke geknackt.