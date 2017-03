Heute Klarheit? Fall Peggy: Ermittler wollen Ergebnisse zu Böhnhardt-Spur vorstellen

Am 7. Mai 2001 war die damals neunjährige Peggy auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später, am 2. Juli 2016, fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück in Thüringen, knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort entfernt. Am Fundort der sterblichen Überreste des Kindes entdeckten die Ermittler kurz darauf DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt.