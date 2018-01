Am heutigen Dienstagabend ist es so weit: Um 22:30 Uhr flimmert im Ersten die Jubiläumssendung der "Tagesthemen" über den Bildschirm. Das Nachrichtenmagazin wird 40 Jahre alt. Und zum Geburtstag erwartet die Zuschauer eine ganz besondere Überraschung. Erstmals in der Geschichte führen Caren Miosga (48), die seit 2007 die "Tagesthemen" moderiert, und Ingo Zamperoni (43), der seit 2013 dabei ist, zusammen durch die Sendung. (In seinem Buch "Neugier und Übermut: Von Menschen, die ich traf" gewährt der ehemalige "Mr. Tagesthemen", Ulrich Wickert, spannende Einblicke in seinen Alltag als Journalist)