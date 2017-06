Im Bayern-Trikot: Corentin Tolisso (l.) mit Bayerns Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen.

Kenner der Branche prophezeien ihm aber dennoch schon jetzt eine große Karriere. Der technisch starke und torgefährliche Tolisso hatte in der vergangenen Saison in 47 Pflichtspielen 14 Treffer für Lyon erzielt. Im März feierte er sein Debüt für die französische Nationalmannschaft gegen Spanien (0:2). Unter anderem der AC Mailand, Juventus Turin, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea waren ebenfalls an ihm interessiert. "Wir sind sehr glücklich, dass wir diesem jun- gen und hochinteressanten Spieler trotz großer Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern gewinnen konnten", sagte Rummenigge und ergänzte: "Corentin Tolisso war der Wunschspieler von unserem Cheftrainer Carlo Ancelotti für das Mittelfeld."

Als solcher galt lange Zeit eigentlich Marco Verratti. Doch die mehr als 100 Millionen Euro Ablöse, die Paris St. Germain für den Italiener aufruft, schrecken die Münchner – im Gegensatz zum FC Barcelona – offenbar ab. Auch die 25 Millionen Euro Jahresgehalt, die der chilenische Offensivstar Alexis Sanchez vom FC Arsenal angeblich verlangt, sind die Bayern wohl nicht bereit zu zahlen. Als mögliche Alternative ist nun Außenstürmer Yannick Carrasco (23) von Atlético Madrid in den Fokus der Münchner gerückt. "Der Transfermarkt ist noch bis Ende August auf. Wir werden sicherlich nicht frühzeitig die Tür abschließen", sagte Rummenigge, "aber ich kann auch nicht garantieren, dass und was noch kommen wird." Die "Granaten", die Vereinspräsident Uli Hoeneß angekündigt hatte, verpflichten zu wollen, lassen also weiter auf sich warten.

Eine solche ist auch Tolisso, den die Bayern nach Sebastian Rudy, Niklas Süle und Serge Gnabry als vierten Neuzugang präsentierten, nicht – trotz Rekordablöse. Trotzdem: Bonjour, Rekordgranätchen! Er soll nun in der Mittelfeldzentrale die Nachfolge von Xabi Alonso antreten. Tolisso kann auch offensiver auf der Acht oder Zehn sowie als Rechtsverteidiger spielen. "Es ist ein Luxus, einen Spieler wie ihn zu haben. Egal, wo er spielt, er macht seine Sache gut", sagt sein bisheriger Coach Bruno Genesio über ihn.

Tolisso ist der vierte Franzose bei den Bayern. "Ich bin sicher, dass die Drei mir helfen werden, mich hier schnell zu integrieren", sagte er dem vereinseigenen TV-Sender über seine Landsleute: "Das wird wichtig sein." Kingsley Coman kennt er aus der U21-Auswahl. Mit Franck Ribéry habe er bisher noch keinen Kontakt. Dafür aber mit Ancelottis neuem Co-Trainer. "Ich habe mit Willy Sagnol telefoniert, bevor ich hier unterschrieben habe", verriet er. Was Sagnol ihm dabei über Bayern erzählte, behielt Tolisso für sich. Mafiageschichten dürften es jedenfalls keine gewesen sein.

