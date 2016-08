Endlich ist es wieder soweit: Am heutigen Sonntag steigt um 15 Uhr das Amateur-Derby zwischen den kleinen Löwen und den kleinen Bayern im Stadion an der Grünwalder Straße. Verfolgen Sie das Spiel und den Derby-Tag hier im AZ-Liveticker!

TSV 1860 II - FC Bayern II -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

TSV 1860 München: Engl - Mayer, Uduokhal, Weber, Genkinger - Neuhaus, Fuchs, Seferings - Heinrich, Marton, Helmbrecht | Trainer: Daniel Bierofka

FC Bayern München: Starke (Caruso) - Fesser, Feldhahn, Bösel - Puchegger, Dorsch, Öztürk, Hingerl, Pohl - Pantovic, Lappe | Trainer: Heiko Vogel

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Für alle Nichtfußballfans, aufgrund des Derbys sind Verkehrssperrungen Rund um das Stadion errichtet. Bitte Umfahrt das Gebiet weiträumig. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 28. August 2016

Aktuell kommt es im Bereich um den Wettersteinplatz wegen Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen #derby #fcbtsv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 28. August 2016

Und denkt bitte daran, Rucksäcke, große Taschen (Ausnahme:Damenhandtaschen bis DIN A4), Trinkgefäße und Flaschen (auch PET) zuhause lassen — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 28. August 2016

Wie die Kollegen von "dieblaue24" berichten, wurden bereits mehrere Profis des TSV 1860 München im Grünwalder Stadion gesichtet. Neben U20-Nationalspieler Maxi Wittek ist auch Löwen-Rückkehrer und Kapitän Stefan Aigner beim Amateur-Derby als Zuschauer dabei. -Bis zum Anpfiff dauert es noch knapp 30 Minuten. Schon jetzt hat der verbale Schlagabtausch begonnen. Aus der Westkurve, in welcher Fans des FC Bayern stehen, hallt es lautstark: "Und schon wieder keine Fahne, TSV!"Damit spielt man auf die gestohlene Zaunfahne der Giasinga Buam an. Wohlgemerkt wurde diese von Bayern-Anhängern erbeutet. -Blauer Himmel über München und Sauna-Temperaturen auf und neben dem Rasen. Während für die Spieler der Teams zusätzliche Trinkpausen eingelegt werden, können sich die Zuschauer auf den Rängen über regelmäßige Wasserduschen freuen. -Vor dem Amateur-Derby hat Löwen-Trainer Daniel Bierofka im AZ-Interview über das Spiel gegen die kleinen Bayern gesprochen. "Wir haben am Sonntag eine tolle Möglichkeit, vor einem tollen Publikum in einem tollen Stadion gegen einen tollen Gegner Fußball zu spielen – was gibt‘s denn Schöneres? Wir freuen uns riesig drauf und wollen den Bayern einen richtigen Fight bieten." -Fußball-Prominez wird im Stadion erwartet: Dr. Rainer Koch, DFB-Vize-Präsident, soll als Besucher beim Amateur-Derby dabei sein. -Mittlerweile kommen Fans ins Stadion. Vor wenigen Minuten haben die Stadiontore geöffnet. -Pyrotechnik beim Amateur-Derby? Wie die Münchner Polizei auf ihrem Twitter-Kanal berichtet, steigt am Eingang West roter Rauch auf. Sowas muss nicht sein. Daher auch die klare Forderung der Polizei: "Unterlasst das Abbrennen von Pyros!" -Für alle, die sich gerade auf dem Weg zum Grünwalder Stadion befinden: Die Fans der Löwen benutzen bitte den Nordeingang, für Anhänger der kleinen Bayern steht der Westeingang bereit. -Nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel sind vom heutigen Derby betroffen, auch Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. -Auch die MVG hat für den Derby-Sontag vorgersorgt. Fahrgäste müssen sich auf Umleitungen im Bereich des Grünwalder Stadions einstellen. Folgene Linien sind betroffen: MetroBus 54, Tram 25 und Bus 25.Nicht vergessen: Beim heutigen Amateur-Derby gilt ein Rucksack- und Flaschenverbot ! -Bis zum Spielbeginn dauert es noch knapp zwei Stunden. Bevor das Amateur-Derby um 15 Uhr angepfiffen wird, öffnen die Stadiontore bereits um 13:30 Uhr. Kommt rechtzeitig, die Einlasskontrollen werden gründlich durchgeführt. -Herzlich willkommen beim AZ-Liveticker rund um das heutige Amateur-Derby zwischen den Zweitvertretungen des TSV 1860 und dem FC Bayern. -

München - Knapp 10 000 Zuschauer werden am heutigen Sonntag im Grünwalder Stadion erwartet, wenn es zum Aufeinandertreffen der Zweitvertretungen des TSV 1860 und des FC Bayern kommt.

Weil es seit dem Abstieg der Löwen aus dem deutschen Fußball-Oberhaus kein klassisches Derby im Ligabetrieb der Profis mehr gibt, haben sich Fans in München mit dem Amateur-Derby eine passende Alternative gesucht. Jahr für Jahr besuchen Tausende Anhänger das Prestige-Duell im Stadion an der Grünwalder Straße und sorgen für eine erstklassige Stimmung.

Wer keine Informationen rund um das Amateur-Derby am heutigen Sonntag verpassen möchte, kann das Spiel ab 15 Uhr hier in unserem AZ-Liveticker verfolgen. Außerdem liefern wir Ihnen hier auch Bilder und News und um den Derby-Tag.