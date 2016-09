München - Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison betritt der FC Bayern Neuland. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte trifft der deutsche Rekordmeister auf den FK Rostow. Für den russischen Vizemeister, der in dieser Saison seine Premiere in der Champions League feiert, ist es sogar eine dreifache Premiere. Neben dem ersten Spiel in der Königsklasse und dem ersten Duell mit dem FC Bayern, ist es für die Russen überhaupt das erste Spiel gegen ein Team aus Deutschland.