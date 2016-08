Die noch ungeschlagenen Jung-Bayern liegen mit 13 Punkten aus bisher fünf Spielen in der Tabelle der Regionalliga Bayern auf dem 4. Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen den TSV 1860 II könnte man nicht nur den Hachingern auf den Fernsen bleiben, sondern auch mit den kleinen Löwen in der Tabelle gleichziehen. Diese haben bereits zwei Spiele mehr als der FC Bayern absolviert und stehen mit 16 Punkten auf Tabellenplatz zwei.

Die große Frage, die sich vor dem Spiel stellt: Mit welcher Aufstellung lassen Bayern-Trainer Heiko Vogel und Löwen-Coach Daniel Bierofka ihre Teams auflaufen? Wir liefern Ihnen die voraussichtlichen Aufstellungen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

TSV 1860 München: Engl - Mayer, Uduokhal, Weber, Genkinger - Neuhaus, Fuchs, Seferings - Heinrich, Marton, Helmbrecht | Trainer: Daniel Bierofka

FC Bayern München: Starke (Caruso) - Fesser, Feldhahn, Bösel - Puchegger, Dorsch, Öztürk, Hingerl, Pohl - Pantovic, Lappe | Trainer: Heiko Vogel

Das Amateur-Derby im AZ-Liveticker

Wer keine Informationen rund um das Amateur-Derby am heutigen Sonntag verpassen möchte, kann das Spiel ab 15 Uhr in unserem AZ-Liveticker verfolgen. Außerdem liefern wir Ihnen auf www.az-muenchen.de Bilder und News vom Spiel der kleinen Bayern und Löwen.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten in allen Kategorien. "Wir rechnen mit 10000 Zuschauern", hieß es am Mittwoch von Löwen-Seite als Heimmannschaft. Damit wäre das Stadion fast ausverkauft. Wer keine Chance hat ins Stadion zu gehen, aber nicht auf Live-Bilder vom Spiel aus dem Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße verzichten will, hat die Möglichkeit das Spiel im Free-TV zu verfolgen. Hier gibt's die Informationen, wo Sie einschalten müssen.

