München - Für den FC Bayern und Trainer Carlo Ancelotti wird es in der Champions League ernst. Ein Aus gegen den FC Arsenal schon im Achtelfinale würde den Rekordmeister in seinen Grundfesten erschüttern. "Man wird das echte Bayern sehen", sagt denn auch Arturo Vidal mit Nachdruck vor dem Duell am Mittwoch (20:45 Uhr/Sky und ZDF sowie im AZ-Liveticker) mit seinem Lieblingsgegner. Superstar Arjen Robben fügte in der "Woche der Wahrheit" zuversichtlich an: "Normalerweise sind wir immer da, wenn es darauf ankommt."