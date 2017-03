Ndjimbi-Tshiendes wird dann erneut an Sätze wie "Wir werden Dich auslöschen" oder "Wir schicken Dich nach Auschwitz" auf den Postkarten erinnert werden. Vor allem bei Gottesdiensten in entlegenen Kirchen der Pfarrei habe er um sein Leben gefürchtet, hatte der Pfarrer schon im ersten Prozess gesagt. Manchmal nahm er Bekannte mit im Auto, um nicht alleine sein zu müssen.

Die als durchsetzungsstark geltende CSU-Kommunalpolitikerin Boher weigerte sich lange, persönliche Konsequenzen aus dem von ihr entfachten Skandal zu ziehen. Erst auf Druck der Parteiführung legte sie ihre Ämter in der CSU nieder. Ihr Gemeinderatsmandat aber nimmt sie bis jetzt wahr, obwohl Bürgermeister Piet Mayr (CSU) Boher öffentlich zum Rücktritt aufforderte.

Ein Nachfolger soll bis zum Herbst gefunden sein

Nach Überzeugung der neuen Vorsitzenden Jutta Sirotek ist im CSU-Ortsverband Ruhe eingekehrt. Die gelernte Mediatorin legt Wert darauf, dass sie stets gut mit Ndjimbi-Tshiende ausgekommen sei. "Wir bedauern die Anfeindungen ihm gegenüber, besonders die Morddrohungen, die nicht im Zusammenhang mit dem CSU-Ortsverband Zorneding standen", sagt Sirotek. Der CSU-Ortsverband Zorneding stehe weiterhin für Toleranz und Meinungsfreiheit, wende sich aber entschieden gegen Diskriminierung. "Wir hoffen, dass es Pfarrer Ndjimbi-Tshiende an seiner neuen Wirkstätte gut geht."

Auch im Erzbistum München-Freising hatte der Fall für großes Aufsehen gesorgt. Kardinal Reinhard Marx stellte sich schützend vor den dunkelhäutigen Pfarrer und akzeptierte die Kündigung des Priesters. Seitdem betreut ein Ruhestandsgeistlicher die Pfarrei. Bis zum Herbst soll ein Nachfolger für Ndjimbi-Tshiende gefunden sein, wie Ordinariatssprecher Bernhard Kellner sagt.

Die Münchner Bistumsleitung steht noch immer in Kontakt mit dem 67-Jährigen, obwohl der Priester inzwischen in der benachbarten Diözese Eichstätt tätig ist. Nach einigen Monaten Auszeit an einem unbekannten Ort arbeitet Ndjimbi-Tshiende seit vergangenem Herbst an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Passend zu seinem Lebenslauf betreibt der gebürtige Kongolese Migrationsforschung.

"Er ist glücklich und blickt nach vorne", sagt Kellner. Zudem hilft er in einer Pfarrei nahe Eichstätt in der Seelsorge mit. Der Bistumssprecher lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Morddrohungen Ndjimbi-Tshiende lange zu schaffen machten. "Die Dinge haben ihn verletzt." Doch sei der 67-Jährige inzwischen zuversichtlich, zumal er an der Universität und in der Pfarrei gut angenommen sei. Kellner: "Die Aufgabe macht ihm Freude."