Beide Fahrer eingeklemmt Geisterfahrer-Unfall: Wieder keine Rettungsgasse gebildet

Die A5 war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt/Main für mehrere Stunden voll gesperrt. Zuletzt war es in Hessen wiederholt zu Hinweisen von Einsatzkräften gekommen, weil Verkehrsteilnehmer bei Unfällen keine Rettungsgasse bildeten und so Helfern den Weg versperrten. Der Korridor ist immer zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen zu bilden.

Lesen Sie auch: Rauchwolke weit zu sehen - Stiftsbogen: Pkw brennt in Tiefgarage