Bundesliga Hoffenheim weiter auf direktem Kurs in die Königsklasse

Zwischenfälle in der S-Bahn Betrunkener Mann (27) uriniert in Regionalzug

Eine Beziehungstat, eine gebrochene Nase, eine Eskalation am Hirschgarten, Prügelattacken gegen den Falschen und ein urinierender Nigerianer: So lautet die Bilanz der Bundespolizei am Sonntag in München.