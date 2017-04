Herrmann wird Spitzenkandidat Horst Seehofer: Er macht noch mal den Libero

Dennoch war der CSU-Chef gestern voll des Lobes über seinen Innenminister: "Er steht für eine vernünftige Zuwanderungspolitik, die sich zusammensetzt aus Humanität, Integration und Begrenzung." Herrmann habe "auch die schwierigsten Situationen mit einer Ruhe, aber auch mit seiner Erfahrung und seiner Kompetenz gemeistert."

Seehofers Gesundheit spiele mit: "Ich bin fit, vor allem im Kopf"

Der CSU-Innenminister selbst kündigte gestern klare Kante zum Thema Sicherheit an. Dem "Recht auf Sicherheit" made in Bavaria wolle er in ganz Deutschland Geltung verschaffen, so der 60-Jährige. Selbstbewusst sagte er: "Jetzt ziehen wir in die Schlacht."

Seit 2013 hatte Seehofer mehrfach angekündigt, mit der Landtagswahl 2018 seine Ämter abgeben zu wollen – den Parteivorsitz schon früher. Er könnte "nicht ewig den Libero machen", hatte er gesagt. Diese Aussage, meinte der CSU-Chef jetzt, "gehört nicht zu den klügsten meiner politischen Karriere". Die damit ausgelöste Nachfolgediskussion habe er selbst zu verantworten, bekannte Seehofer.

Mit dem gestrigen Montag aber sei der "von mir selbst verursachte Fehler" ausgeräumt worden. Auf eine Zeitangabe, wann er nunmehr abzutreten gedenke, werde man folglich vergebens warten: "Man lernt nicht aus – auch nicht nach Erreichen der Altersgrenze". Seinen Parteifreunden verbot Seehofer Personaldebatten über die künftige Besetzung von Landes- und Bundesinnenministerium.

Alle Voraussetzungen, die er selbst für ein Weitermachen aufgestellt hatte, habe er positiv beantwortet, auch die nach einer stabilen Gesundheit, erklärte Seehofer. Die Untersuchung habe ergeben, dass er körperlich in der Lage sei, "beide Ämter zu erfüllen" und dass er fit sei, "vor allem im Kopf", versicherte er. Und so habe er entschieden, "das Erfolgsmodell Bayern weiter zu führen". Er könne "dem Land noch etwas dienen", so der CSU-Chef. Und die nötige Leidenschaft dafür habe er auch nach 37 Jahren als Berufspolitiker noch: "Die hat mich keinen Tag losgelassen."

Politische Stimmen - "Er ist das stärkste Kaliber der CSU"

Von Edmund Stoiber bis zur Opposition – die Reaktionen auf Seehofers Entscheidung:

Natascha Kohnen (SPD), Landes-Generalsekretärin:

"Darin unterscheidet sich die SPD in Bayern: Wir befragen unsere Mitglieder, wer die Sozialdemokratie in die Zukunft führen soll. Das empfehle ich auch der CSU. So vermeidet Horst Seehofer den Anschein, von einer Kungelrunde alter Männer erneut zum

Parteichef und Spitzenkandidaten bestimmt worden zu sein."

Katharina Schulze (Grüne), Fraktionschefin im Landtag:

"Bayern braucht neue Impulse und frische Ideen statt noch mehr Seehofer. Als CSU-Chef hat sich Seehofer von der AfD in eine rückwärts-gewandte Politik hineintreiben lassen. Er steht für Abschottung nach außen und gegen Integration im Innern. Seehofer ist ein Kandidat des Gestern und der alten CSU."

Peter Tauber, CDU-Generalsekretär:

"Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und einen erfolgreichen Wahlkampf."

Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler:

"Horst Seehofer macht zu sehr Politik von der Hand in den Mund und reagiert nur auf aktuelle Brandherde. Es fehlt an eigenen Initiativen unter seiner Führung."

Manfred Weber, CSU-Vize und EVP-Chef:

"Ich finde es gut, dass Horst Seehofer weitermacht. Er ist ein exzellenter Ministerpräsident. Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung und die Basis das auch so sehen."

Edmund Stoiber, CSU-Ehrenvorsitzender:

"Horst Seehofer ist CSU-Zugpferd und das stärkste Kaliber. Seine erneute Kandidatur ist mehr als eine ausgezeichnete Lösung."

Thomas Kreuzer (CSU), Chef der Landtagsfraktion:

"Man soll kein erfolgreiches Pferd wechseln, wenn es nicht sein muss."

Wolfgang Heubisch (FDP), Ex-Wissenschaftsminister:

"Horst Seehofer ist ein beliebter Landesvater mit großem Amtsbonus. Dennoch glaube ich, dass es ihm nicht gelingen wird, die absolute Mehrheit zu verteidigen. Seehofer hat mit seinem Zickzack-Kurs Popularität in Bayern eingebüßt. Vor allem die Wirtschaft und der Mittelstand wünschen sich mehr Unterstützung."

