Traunstein - Kurz vor Weihnachten klickten die Handschellen: Am vergangenen Mittwochmittag konnten deutsche Kripo-Beamte den gesuchten 47 Jahre alten Kroaten im Ausland aufspüren. Am Flughafen in Madrid wurde er dann festgenommen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Nur wenige Minuten später erwischte die Polizei auch den zweiten Dealer: Der 28 Jahre alte Kroate war in einer Wohnung im österreichischen Bezirk Braunau am Inn, als das Einsatzkommando anrückte.