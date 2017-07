Herausforderung für Politik und Wirtschaft Seehofer: Bayern soll bei Digitalisierung Weltspitze werden

München – Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will den Freistaat bei der Digitalisierung an die Weltspitze führen. Bayerns Zukunft werde sich vornehmlich auf diesem Feld entscheiden, sagte Seehofer am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag. "Wir sind auf diesem Feld gut. Aber das Ziel ist, dass Bayern auch hier Weltspitze werden muss." Deshalb müsse man jetzt in die digitale Zukunft investieren – wobei der digitale Fortschritt immer im Dienst der Menschen stehen müsse.