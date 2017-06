Hendrik teNeues, Timothy Peach & Co. Promis feiern Buch-Party: Eine Rolex fürs Bücherregal

Eine Rolex am Handgelenk ist Schmuckstück, Zeitmesser und Statussymbol zugleich. Jetzt gibt es die traditionsreiche Luxus-Uhr auch fürs Bücherregal! "The Watch Book – Rolex“, so lautet der Titel des Werkes von Uhren-Experte Gisbert L. Brunner, das im Juni im teNeues Verlag erscheint. Am Montag lud Verleger Hendrik teNeues aus diesem Anlass zur großen Buchpräsentation inse Münchner ‚MUCA’, (‚Museum of Urban and Contemporary Art’).