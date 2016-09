Der österreichische Kunstflugpilot Hannes Arch ist tot. Er verunglückte am Donnerstag mit einem Hubschrauber in den Hohen Tauern. Arch galt als einer der besten Kunstflugpiloten der Welt.

Der Österreicher Hannes Arch ist tot. Der Kunstflugpilot verunglückte am Donnerstag in den österreichischen Alpen mit einem Hubschrauber. Arch nahm regelmäßig am Red Bull-Air Race teil, einer Rennserie für Kunstflieger. Dort belegte er in der letzten Saison Platz drei, 2008 wurde er Weltmeister.