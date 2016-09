Von wegen zu viel Bier: Diagnose Nummer eins sind Insektenstiche

Die Überwachungsräume sind – richtig geraten – für all jene, die ein paar Maß zu viel vom immer wieder unterschätzten Wiesnbier die Kehle haben runterlaufen lassen. Darum ist der Raum auch für spezielle Anforderungen eingerichtet. Die Liegen sind besonders niedrig, damit’s beim versehentlichen Runterrollen nicht weh tut und der Boden ist, nun ja, robust und mit dem Schlauch abspritzbar.

Dabei ist der Alkohol gar nicht, wie man annehmen könnte, die häufigste Ursache für den Besuch beim Roten Kreuz. „Diagnose Nummer eins sind die Insektenstiche“, sagt Frithjof Wagner, stellvertretender Chefarzt auf der Wiesn. Limo und Radler riechen auch für die Wespen herrlich und wenn sie einmal am Glasrand krabbelnd übersehen wurden, ist die Aufregung groß. „Bei einem Kind, kommt dann gleich die ganze Familie inklusive Oma mit ins Notfallzentrum“, erzählt Wagner.

So manches Mal haben die Helfer auch schon Zeugen werden dürfen, wenn ein aufgeregtes Deandl den feschen Burschen sucht, der sich grad im Hackerzelt verletzt hat. Nein, den Namen wüsste sie grad ned, aber ganz doll liebhaben täte sie ihn... Frischverliebte sind halt immer noch das Schönste.

Wiesn-Chef Schmid: "Meine größte Angst ist das Wetter"

Bis an der Notfallleuchte an der Tür eine Nummer erscheint und es schnell gehen muss zum nächsten Notfall. Den reintelefonierten Alarmbericht an der Hand sausen die Einsatzteams mit den gelb ummantelten Rollliegen los durchs Gewimmel – ein Rettungswagen wäre hier sowieso hoffnungslos verloren. Dank adressierten Hütten und durchnummerierten Zelteingängen sind sie dann doch recht fix zur Stelle – nur etwa dreieinhalb Minuten brauchen sie im Schnitt.

„Das Meiste sind zum Glück keine schweren Verletzungen“, erzählt Terstappen, der es inzwischen auf immerhin 25 Jahre Wiesnerfahrung bringt. Nur in wenigen Fällen muss jemand weiter in eine Münchner Klinik gebracht werden. Neu für Fälle von schweren Verletzungen sind Aderpressen, die auch Soldaten in ihrem Gepäck haben.

Mit den ansonsten schon bis zur Erschöpfung dikutierten Fragen nach den „abstrakten Gefahren“ will Terstappen die Geräte, die jetzt die simplen Dreieckstücher ablösen, aber nicht verbinden. „Darauf müssen wir uns immer vorbereiten – stellen Sie sich vor, es kommt zu einem Zeltkollaps“, erklärt der Bereitschaftsleiter.

Zu Spitzenzeiten sind elf Ärzte im Einsatz. Sie behandeln neben den Festbesuchern auch die Schausteller, Bedienungen, Würstlbrater und Geisterbahngeister, die auf der Wiesn arbeiten – für sie sind sie quasi der Hausarzt. „Die Schausteller kommen oft mit der ganzen Familie und können nicht mal eben von der Karussellkasse zu Untersuchungen fahren – da kommen wir dann ins Spiel“, so Terstappen.

Die Zentrale des Roten Kreuzes auf der Wiesn ist der größte regelmäßig organisierte Sanitäterdienst in Deutschland, mit bis zu 120 Helfern. Von denen sind die meisten ehrenamtlich im Einsatz, nehmen sich Urlaub dafür – und hoffen dann, dass sie nicht allzu oft gebraucht werden.