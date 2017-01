Helen Dorn, Tatort, Sherlock, ... 31. Januar: Krimi-Tipps am Dienstag

Mia, die vierjährige Tochter des Unternehmers Hans Thomsen (Herbert Knaup), verschwindet unter mysteriösen Umständen. Eine Suchaktion der Polizei ergibt keinerlei Hinweise, was sich in dem Düsseldorfer Wohnviertel abgespielt haben könnte. LKA-Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) ermittelt mit ihrem Partner Gregor Georgi (Matthias Matschke) in alle Richtungen - auch im geschäftlichen Umfeld von Hans Thomsen. Inga Thomsen (Barbara Auer), zweite Ehefrau von Hans Thomsen und Stiefmutter von Mia, versucht, die Familie in diesen schweren Stunden zusammenzuhalten, während ihr Mann mit Hilfe seines Anwalts selbst nach seiner kleinen Tochter sucht.