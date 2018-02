Helen Dorn, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Gefahr im Verzug

Eine Bombe explodiert auf einem belebten Platz in Duisburgs Innenstadt und tötet fünf Menschen. Die LKA-Ermittlerin Helen Dorn (Anna Loos) ist unter den Verletzten und kommt mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus. Ein terroristischer Hintergrund ist wahrscheinlich, da kurz darauf ein Bekennervideo im Netz auftaucht. Aufgrund der Spurenlage scheint der Täter schnell identifiziert: Ron Keller, ein konvertierter Islamist. Beim Zugriff des SEK in seiner Werkstatt wird Ron Keller (Moritz Leu) erschossen. Der Fall scheint wasserdicht. Nur Helen Dorn glaubt nicht an diese einfache Lösung.