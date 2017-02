Helen Dorn, Sherlock, ... 7. Februar: Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr: 3sat: Mord in bester Familie

Der Sägewerksbesitzer Lorenz (Otto Mellies) feiert seinen 80. Geburtstag mit seiner Familie. Auch seine jüngere Tochter Katrin (Katharina Böhm) reist extra aus den USA an. Katrin und ihre ältere Schwester Manuela (Maja Maranow) waren vor fast 20 Jahren in denselben Mann verliebt, der dann schließlich Manuela heiratete. Am Geburtstagsabend quartiert sich Katrin in den Bergen in der geliebten alten Jagdhütte ein. Dort wird sie am nächsten Tag schwer verletzt gefunden. Alle glauben, sie sei in der Nacht unglücklich in die Schlucht gestürzt, doch Katrin behauptet hartnäckig, jemand habe sie gestoßen. Kommissar Westphal (Michael Habeck) findet zunächst keine schlüssigen Beweise für Katrins Behauptung.