Helau oder Alaaf? Das ist der schlimmste Karnevals-Fail

Wo ruft man "Helau", wo "Alaaf"?

Deswegen sollte man sich merken: In Düsseldorf, Duisburg und Essen heißt es "Helau". Wenige Kilometer weiter in Köln "Alaaf". Was wo genau gerufen wird, lässt sich an der interaktiven Karte von "RP online" erkennen. Oder einfach auf Nummer sicher gehen und erst einmal hören was die anderen so schreien. Und für alle Bayern: Die fünfte Jahreszeit im Rheinland als Fasching zu bezeichnen ist auch keine gute Idee. Dort wird Karneval gefeiert!