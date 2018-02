Heißhunger war sein Verhängnis Frank Plasberg: Darum endete eine USA-Reise für ihn im Knast

Verboten hungrig

Das Flugzeug, mit dem Plasberg ursprünglich über Detroit nach Hause fliegen wollte, hatte einen Triebwerkschaden. Erst viele Stunden später ohne Verpflegung kam die Ersatzmaschine, die allerdings kein Essen an Bord geladen hatte. Kurz vor Mitternacht hatte es Plasberg dann zum Zwischenstopp nach Detroit geschafft. "Anschlussflug weg, Hunger da. Aber die Airline spendierte Essensgutscheine. Doch nur im Abflugbereich gab es einen Burger-Laden, der noch geöffnet war", erinnert sich Plasberg zurück.

Dummerweise befand sich eine resolute Sicherheitsbeamtin zwischen ihm und dem so heiß ersehnten Burger-Festmahl. Die forderte prompt, dass er seine Tasche auspacke. Aus Angst, nichts mehr zwischen die Zähne zu bekommen, machte er schließlich den verhängnisvollen Fehler: "Ich sagte ihr, ich würde die Tasche da lassen, mir nur schnell etwas zu essen holen. Wenn sie wolle, könne sie gern auspacken. Gesagt, getan. Das Nächste, was ich dann gehört habe, war ein: 'Hey, guy'."

Wenige Sekunden später "lag ich auch schon auf dem Boden, die Hände auf dem Rücken und es machte klick: Handschellen. Mit einem Streifenwagen ging's auf die Wache und ab in die Zelle", so Plasberg weiter. Erst am nächsten Morgen wurde er freigelassen und von den Beamten freundlicherweise zu einem Pizzaladen gefahren - "es schmeckte grandios". Wieder in Deutschland angekommen, sollte es 20 Jahre dauern, ehe er sich das nächste Mal in die USA traute.