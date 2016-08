Schon am Donnerstag zeigte ein Thermometer des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Stadt 31 Grad. Am Freitag sollen es 33 Grad werden. An allen Ecken und Enden purzeln derzeit die Temperaturrekorde für die aktuelle Jahreszeit. An einigen Wetterstationen in Deutschland war die Nacht von Donnerstag auf Freitag sogar die wärmste Augustnacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Am Samstag klettern die Temperaturen bei üppigem Sonnenschein weit über die 30-Grad-Marke hinaus: In München können's bis zu 34 Grad werden. Doch damit nicht genug: Am Sonntag legt der Sommer nochmal einen drauf und jagt das Thermometer auf bis zu 35 Grad hoch. Hitze-Sommer pur!