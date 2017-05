Ammersee – Hier ist's noch frisch

Verzeihung liebe Stegener – der Ammersee wird zeitweise als Münchner Haussee einkassiert. Weil’s da so schön ist. Derzeit allerdings eher am Ufer – die Boje, die an einer langen Kette in verschiedenen Tiefen die Temperatur misst, meldet derzeit nur zapfige 16 Grad, 17,3 Grad misst die Wasserwacht in Utting – da braucht’s dann schon einige Überwindung für den Sprung vom Turm.

Da spaziert man doch lieber am Ufer entlang und schaut den Wasservögeln beim Dahingleiten zu. Statt in kann man sich aber auf das Wasser wagen – zum Beispiel mit dem Kanu oder zum Stand-Up-Paddling. Oder zu einem kleinen Segeltörn? Für Sportliche gibt es Ruder- und Tretboote, für Gemütlichere auch Elektroboote.

Planschen am Poschinger Weiher



So schön grün ist es am Poschinger Weiher. Foto: AZ-Archiv

Den Unterföhringer See finden manche zu klein für den Namen, bekannt ist er daher auch als Poschinger Weiher. Aber dafür ist er anderen dann wieder zu groß. Wie man die 5,5 Hektar Wasser auch nennen mag, sie können immerhin schon mit 20 Grad aufwarten – das sagt die Messung der DLRG vor Ort.

Einige Uferabschnitte des Weiher-Sees sind mit Sand aufgeschüttet. Das verstärkt das Sommer-Sonne-Strand-Gefühl, und bietet obendrein super Bedingungen fürs kindliche Planschen. Tipp: Schon die Anreise zum Ausflug machen und mit dem Radl die zehn Kilometer vom Stadtzentrum in die Isarauen fahren. Wer dann noch nicht ruhen mag, kann sich an den Tischtennisplatten am Westufer austoben.

