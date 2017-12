Heißer Hingucker Heidi Klum: Sexy Auftritt im Samt-Kimonokleid

Tiefe Dekolletés, superkurze Kleider: So kennen wir Heidi Klum (44). Bei der "Cirque du Soleil"-Premiere von "Luzia" in Los Angeles zeigte sich die Model-Mama überraschend zugeknöpft - und büßte dennoch nichts an Sexappeal ein. Sie trug ein stylisches, schwarzes Samt-Kimonokleid von Rixo mit V-Ausschnitt, das mit asiatisch angehauchten Prints wie Blüten und einem Tiger versehen war. Dank der Schnürung im Taillenbereich setzte das Dress die Silhouette der 44-Jährigen perfekt in Szene. (Stylen Sie Heidi Klums Look ganz leicht mit diesen luxuriösen Samt-Overknees nach)