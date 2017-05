Heißer Auftritt in Cannes Cara Delevingne: So sexy kann Glatze sein

Zaun an Zaun, Shutter Island, ... TV-Tipps am Freitag

In "Zaun an Zaun" (Das Erste) gerät der Spießer Kenan mit seiner chaotischen Vermieterin Lissi aneinander. Leonardo DiCaprio ermittelt in "Shutter Island" (ProSieben) als FBI-Agent in einer psychiatrischen Anstalt.