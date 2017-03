Auch Thomas Müller ist bereit für den vollgepackten April, immerhin stehen in 30 Tagen insgesamt neun Spiele an: "Generell ist der April ein super Monat. Die Natur kommt in Schwung und der Fußball auch. Grundsätzlich macht es riesigen Spaß, im April viele Spiele zu haben. Das bedeutet, man ist noch in allen Wettbewerben dabei. Andererseits wird es auch Tage und Momente geben, in denen man sich wünscht, man hätte etwas mehr Luft", wird Müller auf der vereinseigenen Homepage zitiert.