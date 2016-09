Eigentlich war es ja etwas anderes gewesen, was das Publikum zuletzt umgetrieben hatte: Die Frage, wie Jessica Paszka und Frank Stäbler ihre einzige - und nun auch letzte - Nacht allein in der "PBB"-Kanalisation wohl nutzen würden. Die Auflösung fiel allzu ernüchternd aus: Ausgelutschte Dirty-Talk-Phrasen vom Vorabend waren das Einzige, was die vermeintlichen Gschpusis in- pe austauschten. Zunächst behauptete Paszka, sie wolle ihr Nachthemd ausziehen, angesichts der Hitze. Sichtbar wenigstens um ein paar neue Worte ringend erklärte das Busenwunder dann, es "liebe Chilis, die pornorös sind". Stäbler bekräftigte, auch er liebe "Chilis und Dips". Dann machten der Ringer und der Model das Licht aus. Und schliefen friedlich ein.