Ausschließlich Besinnlichkeit und Zeit mit der Familie an Weihnachten? Nichts da! Auch an den Feiertagen öffneten die Münchner Clubs ihre Türen – die Tanzflächen waren voll. Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Partybilder vom 24. und 25. Dezember aus dem Neuraum.