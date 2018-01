Der Auftakt der TV-Serie "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" (2015) spielte in der Zeit von 1945 bis 1952. Am heutigen Donnerstag endet nun auch die zweite Staffel (8./10./11., 20:15 Uhr, ZDF) über die Jahre zwischen 1960 und 1968. Wie es inhaltlich mit dem geteilten Dorf an der bayerisch-thüringischen Grenze und seinen Bewohnern weitergeht und wann, darüber hüllen sich die Verantwortlichen noch in Schweigen. Eines scheint aber schon jetzt klar: Nach zwei Staffeln mit je drei Folgen wird es eine 3. Staffel geben!"Tannbach - Schicksal eines Dorfes" können Sie hier auf DVD bestellen