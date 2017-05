München - Sonntag, 14. Mai, Showdown in Fröttmaning: Mit einem Sieg gegen den VfL Bochum am 33. Spieltag (13.30 Uhr, im AZ-Liveticker) kann der TSV 1860 -, insofern die Konkurrenz mitspielt -, den Klassenverbleib in der 2. Liga klarmachen. Eins zeigt sich in diesen Tagen: Die Löwen-Familie rückt im Abstiegskampf eng zusammen. Die Protagonisten wissen: Jetzt kommt es nicht zuletzt auf die Unterstützung der Fans an.